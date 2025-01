Además, señala que el Poder Legislativo ya había aprobado la corrección de esta ley, pero el Gobierno aún no se pronuncia, a pesar de los efectos negativos que esto ha generado en la lucha contra el crimen.

“El Ejecutivo no es consciente o es consiente, que es lo más grave, del daño que le está haciendo al sistema de justicia, a la persecución del crimen, no reponiendo la figura de detención preliminar en no flagrancia”, expresó.