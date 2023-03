Declaran en emergencia 78 distritos de la sierra en la región Lima por las fuertes lluvias

Señaló que en la zona de Caral en el distrito de Supe en Barranca los pobladores se encuentran preocupados debido a que el sector se encuentra cubierto de lodo y con las casas llenas de agua, y peor aún que un nuevo huaico estaba por llegar. "¿Cómo podemos decirle a la población que no podemos atenderlos como corresponde? La capacidad de la región lima ya no hay, no podemos dar más y sobrepasó la capacidad. Sólo tenemos diez maquinarias habilitadas del propio gobierno regional", refirió.