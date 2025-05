Desaparece familia completa sin dejar rastro en Mi Perú

Última imagen captada por cámaras municipales

“Han dejado el DNI de los niños, mi hermano no andaría sin sus documentos”, declaró con angustia Carmen Iraola, hermana de Ricardo.

Sin contacto desde hace casi tres semanas

“El móvil de ella y el de él están apagados”, comentó Carmen. “Uno manda mensajes y no llegan”.

Policía activa alerta y difunde información

Carmen pidió a su hermano que se comunique de inmediato: “Ricardo, si me estás viendo, por favor comunícate. Estamos desesperados, por favor, regresa a casa o llámanos”.

Una familia completa desapareció en Mi Perú hace tres semanas sin dejar rastro. La última imagen los muestra tomando un micro sin equipaje. Sus teléfonos están apagados y no se ha recibido ninguna señal desde entonces. La Policía activó una alerta nacional y los familiares piden ayuda urgente para hallarlos.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

Si has sido víctima de un robo u otro delito, es crucial reportarlo a las autoridades para permitirles tomar medidas adecuadas. La manera más directa de hacerlo es llamando al 105, el número de emergencias de la Policía Nacional, donde un operador registrará tus datos y ubicación para enviar ayuda inmediata. También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506.

Asimismo, es posible acudir a la comisaría más cercana para presentar una denuncia formal. Es recomendable llevar documentos que acrediten la propiedad de los objetos robados, como facturas o recibos, aunque no son indispensables para el trámite.

Para delitos que requieran una investigación más profunda, el Ministerio Público proporciona una plataforma para presentar denuncias virtuales, operativa de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:45 p.m.

Finalmente, es importante no alterar la escena del crimen antes de que la policía llegue para no contaminar posibles evidencias. Mantén contacto regular con las autoridades para seguir el avance de tu caso y cumplir con cualquier requerimiento adicional. Denunciar no solo contribuye a la resolución de tu caso, sino que también ayuda a las autoridades a prevenir futuros delitos en la comunidad.