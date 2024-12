Designan al coronel Revoredo en Chile para combatir a Los Pulpos

"Yo agradezco a la señora presidenta de la República, al ministro del Interior, a mi comandante general de la Policía Nacional del Perú que me confían este cargo en la persecución transnacional que tenemos contra la organización criminal Los Pulpos", señaló el alto mando policial.

"Esta captura se ha convertido para usted en un reto personal, me imagino. Tengo que ubicarlo, cueste lo que me cueste. Yo voy donde la vida me lleve. ¿Donde se ha ido este irrecuperable? Después de cortar el dedo, tenemos que ubicarlo. Es nuestra misión", remarcó el coronel PNP.