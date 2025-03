Detención preliminar: Antonio Maldonado respalda su restitución

El exprocurador Antonio Maldonado defendió la importancia de restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia para combatir la violencia criminal. De acuerdo con Maldonado, esta no se instituyó de la noche a la mañana, sino que fue producto de una evolución legislativa en materia procesal penal los últimos 95 años, desde el primer Código de Enjuiciamiento Criminal de 1930.

“El instituto de la detención preliminar en situaciones de no flagrancia es de mucha importancia en un contexto en que la sociedad peruana, todos los que vivimos en el Perú, sufren una arremetida muy importante de la violencia criminal (…) Resulta fundamental”, dijo en N Portada de Canal N.

Asimismo, el exprocurador opinó que no se han cometido excesos ni desviación en su aplicación, si bien precisó que el sistema judicial peruano no es perfecto. Indicó que no existe ningún informe, tanto nacional como internacional, que revele una situación de abuso de esta institución.