Devolución de impuestos: Así puedes saber si Sunat tiene un saldo a tu favor

“Primero tienes que ver que excedas las 7 UIT, no es que te devuelven. Hay personas que no han tenido ingresos en el 2022 y han tenido gastos, no les van a devolver. La condición es que primero excedas las 7 UIT, que son S/32 200, y de ahí se deducen las 3 UIT. Se va a calcular el impuesto y recién ahí es el saldo a tu favor”, dijo Pamela Caballero, persona de la Gerencia de Orientación y Servicios de la Sunat.