Día de la Mujer: Estudio sostiene que las mujeres prefieren trabajar desde casa y no afecta su productividad

En este sentido, el nuevo informe Pulse of the Profession 2024 del Project Management Institute (PMI) desmiente la idea de que la ubicación del lugar de trabajo tenga un impacto negativo en el rendimiento de los proyectos. Contrariamente a las percepciones negativas, especialmente las relacionadas con el trabajo a distancia, los resultados revelan que la oficina en casa, preferida por muchas mujeres, no compromete la eficacia en el entorno profesional.