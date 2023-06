Eduardo Salhuana sobre Digna Calle: "No puede haber congresistas virtuales"

“Hay que modificar el Reglamento del Congreso, no puede haber congresistas virtuales. Yo no me imagino, en el caso mío, de Madre de Dios, ausentarme de mi zona por más de 30 días. Yo tengo que estar al tanto de lo que sucede en mi región para formular leyes, gestionar, representar, fiscalizar y estar atento a las problemáticas. Tiene que haber una modificación reglamentaria urgente porque en este momento se permiten este tipo de situaciones”, dijo en el programa Hora y Treinta de Canal N.