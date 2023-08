Encuentran en San Martín de Porres camioneta robada en San Juan de Lurigancho

Por su parte, el agraviado dio detalles sobre cómo fue el robo de su camioneta. "Yo volvía del trabajo. Me comunico con mi esposa a eso de las 9:50 p.m. y voy a recogerla al gimnasio. Llegué un poco antes y me estacioné al frente. Estaba revisando los mensajes en mi celular cuando me percaté que una persona por el lado izquierdo se acerca y me encañona. Quería romper la luna y al darme cuenta, para evitar que haga un disparo, abro la puerta y me hace salir del vehículo. Me hecha en el piso, viene otra persona más, me quitan la llave, se suben y fugan".