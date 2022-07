Esdras Medina reununció a Renovación Popular

Boluarte sobre vacancia: No nos quieren porque es la primera vez que viene un profesor rural y una mujer de provincia

La vicepresidenta de la República indicó que “hay un grupo que no acepta el triunfo del presidente Castillo”. Agregó que, “esa situación discriminatoria no nos acepta como políticos para poder llevar las riendas del país”. Por último, resaltó que “en este año, a pesar del ruido político el país, no se ha detenido sino se ha sostenido”.