Examen de admisión a San Marcos: Prueba para Ciencias de la Salud será este fin de semana

El ingreso será desde las 6 a.m. hasta las 8:30 a.m. Después de esa hora no se podrá ingresar bajo ningún motivo. La evaluación iniciará a las 10 a.m. y concluirá a la 1 p.m. En el Reglamento de Admisión 2024-II encontrarás el plano de la ciudad universitaria y la ubicación de las puertas de ingreso.