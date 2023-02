Exmagistrado Eloy Espinosa-Saldaña fue denunciado por maltrato psicológico

"Él me pedía cosas y yo a veces no podía porque tenía clases. A veces le decía, que lo podía tener para mañana. Se molestaba conmigo, me gritaba. Ha sido una cosa sistemática. Inicialmente yo opté por aguantar y callarme. Como año y medio, pero llegó un momento en que ya no podía ni dormir. No me dejaba ni dormir. Se metía con temas muy dolorosos para mí, temas familiares. Y que yo jamás los usaría para agredir a alguien", indicó en entrevista a Canal N.