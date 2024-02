Exministro Alex Contreras sobre pedidos de congresistas en la Ley de Presupuesto: "Es un proceso transparente"

En ese sentido, Contreras argumentó que esa "ley nunca salió" y sostuvo que "si el artículo que mencionan no está en la ley es porque no acepté", se defendió. Asimismo, señaló que desde el Ejecutivo no estuvieron de acuerdo con la "excesiva" creación de unidades ejecutoras y el presupuesto del Congreso.