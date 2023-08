Manuel Merino sobre suspensión de 'Los Niños': "El plenario tiene la facultad de suspender sus derechos políticos"

“Si tiene la facultad. El plenario puede suspender inmediatamente sus derechos hasta que terminen las investigaciones por 60 días. Y si en esos 60 días no has terminado las investigaciones, puede ampliarlo por 60 más. Se está liberando el partido frente a la coyuntura, donde ellos han sido expuestos por la fiscalía de ser parte de una organización criminal. En este caso, estos seis han sido identificados por el Ministerio Público. Aquí, lamentablemente, la ética y decencia se ha perdido, pues esperar a que el pleno les sancione. Ellos no pueden representar al partido porque el plenario ha decidido que no los representa”, dijo en el programa Hora y Treinta de Canal N.