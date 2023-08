Exprocurador Luis Vargas Valdivia: "Víctor Polay no está arrepentido de sus actos delictivos"

"Mi experiencia me dice que el señor [Víctor] Polay no está arrepentido de ninguno de los actos delictivos que cometió. Él en la reconoció siempre que esas acciones se enmarcaron dentro de un procedimiento de conflicto interno. De él luchando por los pobres y queda claro que no estaba arrepentido", indicó el exintegrante de la Procuraduría a Canal N.