Fabiola Morales: "Lamentablemente, las autoridades cuando se van, le dejan el problema al siguiente"

No fue ajena a las declaraciones brindadas por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien culpó a los gobiernos centrales y a la anterior gestión municipal por dejar las arcas del municipio vacías. "Ya se habló de esto, de lo poco que se ha encontrado, en primer lugar, lamentablemente cuando las autoridades cuando se van dejan el problema al siguiente. Tampoco puedes decir que no puede asumir este reto. El hecho que encuentres la municipalidad quebrada, no quiere decir que no puedes", señaló.