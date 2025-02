Cuando se les consultó sobre el apoyo por parte de la empresa Real Plaza, la respuesta fue contundente: "No hemos recibido ningún tipo de apoyo económico ni moral. No han conversado con nosotros".

"El lunes terminamos de enterrar a mi prima y hasta ahora no nos hemos sentado a ver qué abogado tomará el caso. Pero esta lucha va a continuar hasta el final", afirmó un familiar.

Respecto a la compensación anunciada, una de las primas de Harumi señaló: "Así me ofrezcan millones, nada me va a devolver a mi prima", enfatizando que su principal objetivo es la justicia y no solo un resarcimiento económico.