Flavio Cruz: "Todo empezó con la maniobra de Fuerza Popular"

Al ser consultado, sobre un eventual nuevo debate para el adelanto de elecciones, Cruz indicó que, a título personal, votará a favor. "Por eso me he permitido hacer una autocrítica. Tenemos entrampamientos que ante la visión de la población no es nada bueno. No responsabilicen a Perú Libre. Para muchas cosas no necesitan de nuestros votos. Para los 87, sí", puntualizó.