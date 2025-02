Fredy Hinojosa responde a acusaciones por caso "Qali Warma"

En una conferencia de prensa, Hinojosa negó categóricamente su implicación en los hechos investigados por el Ministerio Público, especialmente en relación con la empresa Frigoinca. Aseguró que dicha compañía no firmó ningún contrato con el programa durante su gestión, y que los proveedores adquirían productos de manera privada, sin la intervención del Estado.

Hinojosa también aprovechó la oportunidad para aclarar que no permitirá que lo utilicen como un "chivo expiatorio" para desviar la atención de los verdaderos responsables de las irregularidades en "Qali Warma".

"No permitiré que se me utilice como chivo expiatorio para desviar la atención de los verdaderos responsables ya que esa denuncia ha sido formulada en el año 2024 en relación a hechos que se iniciaron el año 2023 . Mi persona desempeñó el cargo hasta el 2022 y después de haber dejado el cargo me sucedieron más de 8 directores ejecutivos. Sin embargo, al único que se le incorpora en esta investigación es a mi persona por ser jefe del gabinete técnico de la presidencia", dijo.