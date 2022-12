Guido Bellido: "Pedro Castillo dice no recordar haber leído discurso del golpe de Estado"

"Sí hubo golpe de Estado, pero él no lo escribió, eso hay que determinar. Es raro que un presidente que no iba a ser vacado, que no habían votos al final de cuenta termina dando los argumentos para ser vacado", consideró.

"Aquí lo que ha habido es un golpe de Estado, porque ha sido parte de la estrategia que lo hagan leer y después le den golpe, esa es la única manera de vacarlo", finalizó.