Guillermo Shinno: "El Perú tiene un alto potencial geológico que se debe poner en valor"

“El Perú tiene un alto potencial geológico que, si no lo ponemos en valor hoy, no sabemos qué puede pasar mañana. Ahora con el tema de la transición energética, se requieren minerales para coches eléctricos, centrales no convencionales. La minería es la que va soportar y dar esos insumos. Por ello, hay que aprovecharlo en este momento que hay alta demanda”, sostuvo en N Portada de Canal N.