Hania Pérez de Cuellar: "Dije que aquí había una venganza o un complot"

Dijo no tener conocimiento si la mandataria declaró o no los relojes, pero que se debe respetar el fuero y que sea la fiscalía que investigue. "Creo que como ha dicho la presidenta, ella va a colaborar sobre lo que se le solicite [...] ella siempre ha dicho, ´Siempre asistiré a la fiscalía para las indagaciones o consultas que se me hagan', yo repito lo que dijo", señaló Pérez de Cuellar.