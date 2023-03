Hay más responsables en el tema del golpe de Pedro Castillo, según congresistas Tello y Anderson

El congresista por el Bloque Magisterial, Edgar Tello, junto a su colega no agrupado, Carlos Anderson, comentaron esta revelación respecto al video que mostraría cómo es que el ex presidente Pedro Castillo realizó coordinaciones minutos antes de realizar su fracasado golpe de estado en diciembre del 2022 y donde estaría involucrada la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. Mientras Tello refiere que esto debe investigarse, Anderson refirió que la tesis en la que Pedro Castillo señalaba no estar en uso de sus facultades para tomar esta decisión no tendría sustento pues con esta imagen se demostraría que se cometió un delito.