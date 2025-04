“Un asesor no puede ganar más que el presidente del Congreso”, sentenció. Además, denunció que las mesas directivas actúan con total discrecionalidad: “Nos enteramos por la prensa de decisiones como el cambio de concesionarios del comedor”, indicó.

Según el congresista, ya hay más de 4,000 trabajadores en el Parlamento, pero cuando se solicita información, las respuestas son parciales o nulas. “La Contraloría no hace nada, y la Defensoría del Pueblo menos”, agregó.

Rechaza conciliación con Alejandro Soto

Aseguró que no se retractará ni pedirá disculpas por sus declaraciones contra el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, pese al proceso abierto en su contra en la Comisión de Ética. “La comisión sabe que no cometí falta. Dije la verdad, y lo he demostrado”, enfatizó.