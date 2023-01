Hermana de fallecido en manifestación pidió justicia y que se llegue a la verdad

"Hoy no murió una persona, murió toda una familia porque los sentidos pésames de la presidenta, del congreso de los policías no me van a devolver a mi hermano [..] acá está, ha sido un artefacto contundente y duro que, si ustedes entran a twitter, tik tok, instagram, van a ver todos los videos que mi hermano lo mató y destrozó el cráneo un objeto contundente duro, no una piedra"