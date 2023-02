Hernando de Soto: "La gente no está votando para partidos, está votando para gente"

El excandidato a la presidencia por Avanza País, Hernando de Soto, conversó en Patio de Honor respecto a la coyuntura política. Refirió que la presidenta Dina Boluarte tendría que renunciar al cargo ante el pedido y presión de muchos ciudadanos, pues las movilizaciones no cesarán si no se llegan a acuerdos, más aún en un legislativo donde en más de un año no han logrado ningún concenso. De igual modo, dijo que de adelantarse el proceso electoral, buscaría integrar alianzas con otras agrupaciones, pues los electores más buscan a qué persona integra un partido antes que ver al partido.