Ilich López: "Si votaría por una destitución de Castillo"

Beder Camacho: "Yo no he ayudado a Bruno Pacheco a fugarse"

En #OctavoMandamiento, Beder Camacho, subsecretario general del Despacho Presidencial, negó haber ayudado a Bruno Pacheco a fugarse o a esconderse, en respuesta a una nota de El Comercio que informó este martes que Pacheco reveló a la Fiscalía que Camacho coordinó su fuga por orden del presidente Pedro Castillo. "Yo no he tenido contacto con el señor Bruno Pacheco. Yo no he ayudado al señor Bruno Pacheco ni a fugarse ni a esconderse", dijo.