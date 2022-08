Incendio en Residencial San Felipe: Bombero fue dado de alto tras varios días en UCI

A partir de hoy, la atención regresa con normalidad desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m. para aquellas personas que tienen citas programadas. También, se está atendiendo en la madrugada desde las 11 de la noche hasta el día siguiente para los usuarios que consiguen sacar su cita en el día. No obstante, algunos ciudadanos expresaron su molestia debido a que no han logrado encontrar una cita en el portal web.