“Yo he sido quien ha sustraído la cantidad de 3600 municiones del almacén del Batallón de Comando N°19 de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, el 5 de enero”.

Se trata de un personaje clave. El subteniente del Ejército Marco Páucar Yaguno , de 27 años, ha confesado ante la Fiscalía y los agentes del Depincri La Victoria, que sustrajo no solo las 3600 municiones incautadas, sino que fueron más de 50 mil municiones.

“Tenía el cargo de Oficial de Tiro desde el 18 de enero de 2024 hasta setiembre de ese año, fecha en la que se me relevó a mi solicitud”.

"El 5 de enero me encontraba al interior de las instalaciones militares de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales. Fui al dormitorio del Teniente Henry Ramírez sacando la llave del almacén de municiones que se encontraba en el ropero del Teniente. Y me dirigí al almacén con una mochila a bordo de mi bicicleta. Abrí la puerta del almacén donde retiré la cantidad de 2,000 cartuchos. Los introduje a mi mochila y los llevé a la Villa Militar Oeste donde me esperaba el teniente Christian Revilla", relató.