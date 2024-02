Jefe de la Región Policial Huánuco admitió reuniones con presidenta Boluarte

"Esa persona, efectivamente, yo la conocía porque iba pero no era mi amigo no es mi amistad para nada y quiero aclarar ese punto que quede bien claro de que esa persona simplemente iba se sentaba a veces iba a veces no iba y y participaba pero estaba en el otro extremo de la clase éramos cerca de 40 a 50 y eso fue hace seis años más o menos", dijo el jefe policial.