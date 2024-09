"Debo decir que no he renunciado y que no tengo ninguna comunicación oficial del Ministerio (de Economía) al respecto. He escuchado el trascendido también. Sin embargo, debo decir que yo sigo trabajando con la misma intensidad y cariño por institución y por mi país desde el primer día como lo hago desde el primer día de mi designación y lo haré hasta mientras esté en este cargo", señaló.