Toyama: Modificación de ley del teletrabajo iría contra tendencias globales de flexibilidad

“Los trabajadores que laboran en su casa tienen flexibilidad y viene funcionando. Muchos trabajadores prefieren trabajar en su casa. Una de las preguntas en las entrevistas de trabajo ya no es cuánto gano, la pregunta previa es ¿hay teletrabajo acá o no? Hay personas que incluso dicen de plano ya no trabajo cuando los pasan a presencial 100%”, sostuvo.