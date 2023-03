Julián Palacín sobre investigación en su contra desde PCM: "Si sabíamos que me querían sacar"

Palacín continuó defendiendo su gestión y la labor que ha realizado desde que asumió el cargo, señalando que están buscando la sinrazón para retirarlo, esto pese a que según el reglamento no pueden retirarlo pues ha sido designado por un lapso de cinco años. Sobre si sería por su militancia con Perú Libre, Palacín dijo que no lo sabe, por lo que aseguró que pese a todo no renunciará al cargo y que era una persona honrada. "No le debo ni un sol a un banco, no le debo ningún favor a nadie", señaló.