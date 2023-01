Kira Alcarraz: "No es la solución que Dina Boluarte se vaya"

"Para mí no es la solución que Boluarte se vaya. Creo que la población tiene que entender que fue elegida por la votación de ellos (...) La solución no es que, en un mes, sacamos a la presidenta y metemos a otro presidente, y tampoco si no te gusta, lo volvemos a sacar, y así sucesivamente, creando inestabilidad de poder", indicó la legisladora.