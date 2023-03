Kira Alcarraz: "¿Tú crees que yo voy a dejar que me agredan? Yo no he nacido para ser víctima"

Al preguntársele si esto le ocurriera ella, señaló que se defendería. "Tú crees que yo voy a dejar que me agredan, yo no he nacido para ser víctima y si alguien me viene a agredir, por supuesto que le voy a contestar. Que Venga y me diga cualquier cosa, normal, ¿pero que me venga a levantar la mano?, discúlpame pero tenlo por seguro, yo sé que la violencia está mal, pero yo no dejaría que nadie me agreda, a mí, mi madre no me ha criado para ser víctima de nadie, a mí no me tienen por qué agredir" refirió tajante.