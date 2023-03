Lucio Castro: “El Sutep no va a participar de ninguna huelga"

“El Sutep no va a participar de ninguna huelga, lo que no quita que hayamos sido enfáticos en señalar que la educación tiene múltiples problemas y que al gobierno le toca de manera decidida enfrentarlos, y en la solución de estos problemas, debe convocar a todos los actores, uno de ellos, el representante de los maestros. El Fenate busca agudizar conflictos, siempre ha sido su lógica, hace uso de mentiras, engaños, y se quieren aprovechar del malestar y el hartazgo de la gente para generar más caos, sobre todo en la zona sur donde la gente siente que el Estado ha estado ausente. Ellos quieren aprovecharse de ello para hacer vandalismo y desprestigiar la protesta de los trabajadores. No están interesados en los derechos de los trabajadores, menos en sacar adelante la educación. En el Sutep creemos que primero están los alumnos”, agregó.