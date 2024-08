“Yo soy quien ha financiado esa vivienda, pero ella no depende de mí. Trabaja hasta altas horas de la noche para generar sus propios ingresos y puede tener su propio patrimonio. Para comprar esta casa, he tomado créditos bancarios, además de créditos personales, y todo está documentado con firmas notariales y bancos de por medio. Mi esposa fue la víctima de este informe. Todo está documentado. Hace cuatro años que ya no soy servidor público, y están poniendo en riesgo la integridad de mi familia. He recibido amenazas, no solo exponen a mi esposa, sino también a mi hijo y la dirección de mi vivienda”, declaró.