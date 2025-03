Madre de joven con cáncer pide apoyo para tratamiento en EE.UU.

Madre de estudiante de la UNI pide apoyo para su tratamiento contra el cáncer

Walter Villegas fue diagnosticado inicialmente con sarcoma sinovial, por lo que recibió quimioterapia y radioterapia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Sin embargo, tras una junta médica, se determinó que el diagnóstico era incorrecto y que en realidad padecía adamantinoma, un tipo de cáncer que no responde a los tratamientos previamente administrados. Este error médico ha llevado a la familia a buscar opciones fuera del país.

A pesar de los obstáculos, Guevara logró gestionar una consulta en el Mayo Clinic, donde le informaron que su hijo tenía solo seis meses de vida. "Yo no me rendí, me aferré a la vida de mi hijo y comencé a buscar ayuda en todas partes", expresó entre lágrimas. Gracias a la aerolínea LATAM, ella y sus dos hijos ya cuentan con los pasajes para viajar a Estados Unidos, pero ahora enfrentan el reto de cubrir los gastos de hospedaje y alimentación durante el tratamiento.