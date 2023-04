Madre de víctima de feminicidio: "Quiero que el nombre de Katherine sea un símbolo de justicia"

"La justicia ha sido un poco lenta en relación al caso de mi hija, ha sido un caso muy errático, muy grave, pero confío en que en mi país me va a cumplir, porque después de todo ese proceso, de lo que mi hija falleció, me han asegurado que se va a hacer justicia. Yo quiero cadena perpetua para que ese hombre pague su delito y no vuelva a cometer más. Él ya venía arrastrando la cadena otros delitos. Agredió a mi hija y no quiero que siga arrastrando esa cadena. Quiero que no vuelva a causar más daño", sentenció.