Magdalena del Mar: Alejandro Lamas Matos expone sus propuestas

Según el documento, el allanamiento a Palacio de Gobierno recae en el presidente de la República más no en la investigada por lo que la autoridad judicial competente que dictó este mandato sería incompetente para hacerlo. Se sustenta que la diligencia no se habría llevado a cabo por el fiscal Hans Aguirre sino por el coronel Harvey Colchado quien no fue autorizado por la resolución judicial.