Mancomunidad Lima Norte: Observación a ley de serenazgo "no contribuyó en nada"

El presidente de la mancomunidad y alcalde del distrito de Puente Piedra, Rennán Espinoza, calificó como “un retroceso” esta observación. “Ahora ni siquiera permiten que el sereno use grilletes, sin embargo, existe la ley de arresto ciudadano, ahora tienes que decirle ‘Quédate quieto porque la policía sólo puede hacer estas detenciones’ me parece que el Ejecutivo está siendo muy cuadriculado y no toma las acciones mucho mas integralmente como deberían tomarse, propusimos armas de fuego, pero la barrera siempre será la falta de capacitación como si eso no fuese a existir, yo veo un retroceso en esta observación”, dijo el alcalde.