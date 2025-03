María Acuña: "Hay que darle una oportunidad a Santiváñez"

María Acuña en contra de censura a Santiváñez

En ese sentido, justificó su decisión de no respaldar la censura y llamó a sus colegas parlamentarios a actuar con responsabilidad antes de impulsar este tipo de medidas. "Los congresistas debemos ser responsables antes de interpelar o censurar. No podemos hacerlo por simpatías o antipatías", agregó.

Críticas a las interpelaciones y falta de estabilidad

Acuña se refirió también a la reciente interpelación del ministro de Trabajo, que no prosperó debido a la falta de argumentos sólidos según ella. "Ayer se estaban retirando las firmas de la interpelación al ministro de Trabajo porque no había fundamento. No podemos seguir en esta dinámica de interpelar por interpelar", sostuvo.