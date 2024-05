María Isabel León: "Con ruido político no hay tranquilidad para que se pueda invertir con seguridad"

“Con este ruido político que existe, de yo te vaco, tú me vacas, no hay tranquilidad para que los capitales puedan invertir con seguridad. No tenemos seguridad jurídica, predictibilidad tampoco. ¿Qué persona va a venir a poner sus fondos en este país si no garantizamos que hay predictibilidad, estabilidad económica y política? Estamos cada cierto tiempo en vacar al presidente, nuevas elecciones, y eso no suma para el crecimiento del país, por eso crece la pobreza y la falta de empleo formal”, sostuvo en Octavo Mandamiento de Canal N.