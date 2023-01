Mariano Gonzáles: "Los generales no pueden resolver los problemas de los políticos"

"El problema va que, en ausencia de un liderazgo político, prácticamente, en este caso el Gobierno y un sector del Congreso, estarían esperando que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional solucionen el problema que deberían solucionar los políticos. Y el Gobierno no está haciendo política. No carguemos a las Fuerzas Armadas y la Policía un rol que no le corresponde", indicó en entrevista a Octavo Mandamiento.