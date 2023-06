Miguel Torres: "Keiko está en condiciones de ser una gran presidenta"

“Soy un convencido de que Keiko puede ser una gran presidenta del Perú. Es evidente que como militante de Fuerza Popular voy a querer que, quien está presidiendo mi partido, acceda a ser la próxima presidenta del Perú. No lo hemos conversado. Ella ya ha dicho que no le parece conveniente presentarse en un eventual adelanto de elecciones. Ella ha dicho que no va a participar”, sostuvo en el programa Hora y Treinta de Canal N.