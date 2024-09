"El Ministerio del Ambiente está elaborando un marco legal, porque no existe en nuestro país un marco legal sobre qué son incendios forestales, no está tipificado en nuestro Código Penal, las sanciones que debe haber, cómo se van a recuperar las áreas, sobre todo los bosques que han sido afectados no deben reconvertirse en otras actividades, sino recuperar los bosques, reforestar, etc. Ese marco legal ya lo tenemos listo, lo vamos a presentar al Congreso de la República", resaltó.