Mincetur: Exportación de servicios creció por tercer año consecutivo

Respecto a este tipo de servicios, el Mincetur señaló que se udo recuperarse después de una caída de 12,8 % en el 2020 (US$ 996 millones). Para el 2023 totalizó US$ 1,104 millones logrando alcanzar un nivel cercano al que se registró en el 2019: US$ 1,142 millones.