Ministra Desilú León niega corrupción en el gobierno de Boluarte

Desilú León: "No hay mancha de corrupción en el gobierno"

León aseguró que no hay evidencia que vincule al Ejecutivo con prácticas corruptas: “Lo que la presidenta está diciendo es algo que es real, no hay mancha de corrupción, no hay ningún club de construcción. Hay un caso de corrupción (Qali Warma), pero que no corresponde a la presidenta ni corresponde a los ministros”.