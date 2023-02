Ministra de la Mujer anunció que no habrá más “consultorías innecesarias” en su sector

Por ello, señaló, se ha dispuesto “que no se continúen consultorías innecesarias”. “Las consultorías que tenemos son aquellas que se están desarrollando con la cooperación internacional, es decir que no son parte del presupuesto de mi sector, pero he pedido que me levanten la información de cuántas consultorías se han hecho en gestiones anteriores”, finalizó. Andina