Ministro Daniel Maurate: "No habrá paquetazo normativo contra los trabajadores"

"No habrá paquetazo normativo contra los trabajadores y tampoco paquetazo normativo en contra de los empleadores. Para nosotros ambos no son contraparte, son complementarios. No es posible es desarrollo de la actividad empresarial sin trabajadores y tampoco es posible ampliar espacios laborales sin el desarrollo de las unidades productivas", detalló el titular del Ministerio de Trabajo.